MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Jet yalanlama!
05.02.2021 - 07:00 |

Jet yalanlama!

Sibel Can’dan, Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik’in ‘İkinci el otomobili sıfır olarak sattığı’ davadan aklandığını açıklaması üzerine, jet yalanlama geldi.

Jet yalanlama!
ABONE OL

Sibel Can’dan, Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik’in ‘İkinci el otomobili sıfır olarak sattığı’ davadan aklandığını açıklaması üzerine, jet yalanlama geldi. Gerçeklerin çarpıtıldığını belirten sanatçı, “Hukuk sistemine güvenim tam, açtığım davaların sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi. Can’ın avukatı Bülent Ernas ise, “İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yargılama devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kemik iliği kanseri nedir? Kemik İliği kanseri belirtileri nelerdir, tedavisi var mıdır?

Kemik iliği kanseri nedir? Kemik İliği kanseri belirtileri nelerdir, tedavisi var mıdır?

Son dakika - Ahmet Nur Çebi: “Taş üstünde taş bırakmam"

Son dakika - Ahmet Nur Çebi: “Taş üstünde taş bırakmam"

Son dakika - Galatasaray'da yeni transferler Fenerbahçe maçında ilk 11'de!

Son dakika - Galatasaray'da yeni transferler Fenerbahçe maçında ilk 11'de!

Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası başlıyor!

Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası başlıyor!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet