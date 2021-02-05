Sibel Can’dan, Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik’in ‘İkinci el otomobili sıfır olarak sattığı’ davadan aklandığını açıklaması üzerine, jet yalanlama geldi. Gerçeklerin çarpıtıldığını belirten sanatçı, “Hukuk sistemine güvenim tam, açtığım davaların sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi. Can’ın avukatı Bülent Ernas ise, “İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yargılama devam etmektedir” ifadelerini kullandı.