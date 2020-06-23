Johnny Depp-Amber Heard davasında flaş gelişme!

Johnny Depp’in 5 süitinin bulunduğu Los Angeles’taki Eastern Columbia binasının hizmetlilerinden biri olan Trinity Esparaza, mahkemeye verdiği beyanda, Amber Heard’ün sol yanağında morluk gördüğünü söyledi. Heard, Johnny Depp’in yüzünün diğer yanını zedelediğini söylemişti.

Depp’in o sırada şehirde bulunup bulunmadığı sorulduğunda ise Esperaza, “Hayır” cevabını verdi. Depp’in avukatları, aktörün ismini temize çıkaracak bir dizi iddiaya sahip olduklarını söyledi.

Avukat Adam Waldman, “Amber Heard’ün boğazındaki parmak izi şeklindeki morluklar, kolundaki bandaj ve morarmış sol gözüyle esasen Haziran 2016’da yara aldığı anlaşılıyor. Bunu yapmadığını bildiğimiz tek kişi Johnny Depp. Aktör o sırada turnedeydi ve iki hafta boyunca ülke dışındaydı” ifadelerini kullandı.