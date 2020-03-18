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18.03.2020 - 16:48 |

Justin Bieber - Hailey Baldwin'den corona virüs dansı

Dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan corona virüse karşı, evden çıkmayan Justin Bieber ile eşi Hailey Baldwin'in, paylaştığı dans videosu çok konuşuldu.

Justin Bieber - Hailey Baldwin'den corona virüs dansı

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de de görülen corona virüse karşı önlem alan insanlar evlerinde çıkmamayı tercih ediyor. 2018 yılında manken Hailey Baldwin ile nikah masasına oturan şarkıcı Justin Bieber da sosyal izolasyonu benimseyen isimlerden biri oldu.

Baldwin ile evde kalarak tedbir alan Bieber, eşiyle dans videosu çekerek takipçilerine moral verdi. Çift, eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Justin Bieber (@justinbieber)'in paylaştığı bir gönderi ()

Yalın'dan karantina konseriŞarkıcı Yalın, yaşamını mümkün olduğunca evde sürdüren hayranlarına, Instagram üzerinden canlı yayın yaptı.
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Cadde Yazarları

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