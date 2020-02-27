‘KALK GİDELİM’DE DALYA SEVİNCİ

TRT 1’de üç sezondur ilgiyle izlenen ‘Kalk Gidelim’ dizisinin 100’üncü bölüm pastası Muğla’da kesildi. Kutlamaya, yapımcı Eyüp Üstün başta olmak üzere Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve tüm dizi ekibi katıldı. Özkan, “Projeye başlarken duyduğumuz heyecanla çekimlere devam ediyoruz. Tüm ekibimizle aile olduk. 100’üncü bölüme ulaşmaktan çok mutluyuz” dedi. Bayri ise “Muğla’mızı çok seviyoruz. Güzel insanlarla harika bir iş yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Dizinin yeni bölümü cumartesi saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.