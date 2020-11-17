‘Kan bağışında bulunurum’

Oyuncu, “Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlılarımızı düşünemiyorum” dedi. Hastalığı atlattığı için kan bağışında severek bulunabileceğini belirten Oktay, “Tereddüt etmeden kan veririm” diye konuştu.