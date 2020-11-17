17.11.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
‘Kan bağışında bulunurum’
Koronavirüsü atlatarak, karantina sürecini dolduran Berk Oktay, soluğu kuaföründe aldı.
Oyuncu, “Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlılarımızı düşünemiyorum” dedi. Hastalığı atlattığı için kan bağışında severek bulunabileceğini belirten Oktay, “Tereddüt etmeden kan veririm” diye konuştu.
Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.