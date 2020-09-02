Kara Bela filmi nerede, ne zaman çekildi? - Kara Bela konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu..
Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt'un başrolünü güzel oyuncu Seda Bakan'la paylaştığı Kara Bela filmi bu akşam Star TV ekranlarında buluşuyor. Türk sinemasının son dönemdeki en eğlenceli filmlerinden biri olan Kara Bela filmiyle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
2015 yılında Adana, Gaziantep ve İstanbul’da gibi yerlerde çekilip vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Kara Bela filmi, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Peki Kara Bela filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Kara Bela filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler...
KARA BELA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret’in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.
KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Cengiz Bozkurt – Kudret
Seda Bakan – Burcu
Erkan Kolçak Köstendil – Güven
Cihan Ercan – Efkan
Berat Yenilmez – Zabita Amiri
Tarik Ünlüoglu – Atilgan
Istar Gökseven Komiser
Erdal Tosun – Damat baba
Hakan Salinmis – Palyaço
Sadi Celil Cengiz – Resepsiyonist