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02.09.2020 - 19:55 |

Kara Bela filmi nerede, ne zaman çekildi? - Kara Bela konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu..

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt'un başrolünü güzel oyuncu Seda Bakan'la paylaştığı Kara Bela filmi bu akşam Star TV ekranlarında buluşuyor. Türk sinemasının son dönemdeki en eğlenceli filmlerinden biri olan Kara Bela filmiyle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Kara Bela filmi nerede, ne zaman çekildi? - Kara Bela konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu..
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2015 yılında Adana, Gaziantep ve İstanbul’da gibi yerlerde çekilip vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Kara Bela filmi, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Peki Kara Bela filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Kara Bela filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler...


KARA BELA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret’in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cengiz Bozkurt – Kudret

Seda Bakan – Burcu

Erkan Kolçak Köstendil – Güven

Cihan Ercan – Efkan

Berat Yenilmez – Zabita Amiri

Tarik Ünlüoglu – Atilgan

Istar Gökseven Komiser

Erdal Tosun – Damat baba

Hakan Salinmis – Palyaço

Sadi Celil Cengiz – Resepsiyonist

 

 

 

Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın mimikleri olay olduRol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle çok konuşuldu.
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Cadde Yazarları

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