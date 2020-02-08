Karahindiba düşkünü!

Jason Mraz, karahindibalarla ilgili bilgi verdi. Müzik dışında kendini adadığı çiftliği için bir sosyal medya hesabı açan ve oradan faydalı bilgiler paylaşan müzisyen, birkaç kere fotoğraf paylaşarak, altına şunları yazdı: “Karahindibalar, gezegenimizdeki en yararlı, besleyici ve cömert otlardan biridir. Onları baş belası gibi düşünüp arazilerden sökmek yerine, tüm çiftliklere yaymalıyız.”









Otun tamamının yenebildiğini ve sağlığa büyük faydasının olduğunu belirten Mraz, “İhtiyacımız olan neredeyse tüm vitaminler tek bir bitkide vardır. Muzdan daha çok potasyum, havuçtan daha çok beta-karoten ve ıspanaktan daha fazla demir barındırır” ifadelerini kullandı. Karahindibayı öve öve bitiremeyen şarkıcı, “Ayrıca arılar da onu seviyor. Bizler de tavsiye ediyoruz” açıklamasını yaptı.