Yakın dostu Tayfun Topal ile buluşan Seçkin Özdemir , yaklaşık iki saat sonra mekandan ayrıldı.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, "Her şey çok güzel gidiyor, uzun zamandır görmediğim yakın dostum Tayfun Topal'ı ziyarete geldim" dedi.

Azerbaycan'ın, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için verdiği savaş hatırlatılınca Seçkin Özdemir, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanındayız. İnşallah topraklarını geri alacak. Biz iki devlet, bir milletiz" dedi.