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11.11.2020 - 15:34 |

Katie Holmes: İyi insanlar olmaya başladık

Yeni yıl umutlarından bahseden dünyaca ünlü oyuncu Katie Holmes, "İyi insanlar olmaya başladığımıza inanıyorum" dedi.

Katie Holmes: İyi insanlar olmaya başladık
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ABD'li oyuncu Katie Holmes, Vogue Avustralya’nın kasım sayısına kapak oldu. 41 yaşındaki oyuncu, 2021 umutları hakkında konuştu.

Holmes, “Pandemiyle dünya değişti, yeni bir şekil aldı ve ben de daha iyi insanlar olmaya başladığımıza inanıyorum. Rutinin yokluğu, gerçeklerin ortaya çıkması, korkuya rağmen meydan okumalar ve yeni düzene karşı açık olma istekliliği, bizi birbirimize bağlayan gerçekler oldu” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Splash News

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