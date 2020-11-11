Katie Holmes: İyi insanlar olmaya başladık

ABD'li oyuncu Katie Holmes, Vogue Avustralya’nın kasım sayısına kapak oldu. 41 yaşındaki oyuncu, 2021 umutları hakkında konuştu.

Holmes, “Pandemiyle dünya değişti, yeni bir şekil aldı ve ben de daha iyi insanlar olmaya başladığımıza inanıyorum. Rutinin yokluğu, gerçeklerin ortaya çıkması, korkuya rağmen meydan okumalar ve yeni düzene karşı açık olma istekliliği, bizi birbirimize bağlayan gerçekler oldu” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Splash News