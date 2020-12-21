Kemal Doğulu, 'Doya Doya Moda'dan ayrılıyor mu?

Kemal Doğulu, bir süredir 'Doya Doya Moda' programından ayrılacağı haberleriyle gündemde. İddialar hakkında sessizliğini koruyan Doğulu'nun yeni projesini duyurması, ayrılık söylentilerini artırdı.

Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platformu 'Exxen’de yer alacak olan modacı, 'Kemal Doğulu ile Büyük Değişim' isimli yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Doğulu, "Hanımlar. Hazır mıyız büyük değişimlere. Cevabınız evet ise buyurun başvuru adresi" mesajını yazdı.