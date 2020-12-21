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21.12.2020 - 14:56 |

Kemal Doğulu, 'Doya Doya Moda'dan ayrılıyor mu?

Şarkıcı ve kuaför Kemal Doğulu'nun, jüri üyeleri arasında yer aldığı, TV8'de yayınlanan 'Doya Doya Moda' programına veda edeceği iddia edildi.

Kemal Doğulu, 'Doya Doya Moda'dan ayrılıyor mu?
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Kemal Doğulu, bir süredir 'Doya Doya Moda' programından ayrılacağı haberleriyle gündemde. İddialar hakkında sessizliğini koruyan Doğulu'nun yeni projesini duyurması, ayrılık söylentilerini artırdı.

Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platformu 'Exxen’de yer alacak olan modacı, 'Kemal Doğulu ile Büyük Değişim' isimli yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Doğulu, "Hanımlar. Hazır mıyız büyük değişimlere. Cevabınız evet ise buyurun başvuru adresi" mesajını yazdı.

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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Cadde Yazarları

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