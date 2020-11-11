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11.11.2020 - 11:33 |

Kemal Sunal sözleri - filmleri | Kemal Sunal'ın doğum günü tarihi - ölüm tarihi ve biyografisi

Kemal Sunal 76. yaş doğum gününde büyük özlemle anılıyor. 10 Kasım 1944'de doğan Kemal Sunal kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti. Başarılı oyunculuğuyla adını hafızalara kazıyan Kemal Sunal'ın ölüm tarihi ise 3 Temmuz 2000...İşte Kemal Sunal sözleri, filmleri ve biyografisi haberimizde...

Kemal Sunal sözleri - filmleri | Kemal Sunal'ın doğum günü tarihi - ölüm tarihi ve biyografisi
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Kemal Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirmiştir. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir. 

Sanatçı için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. Bu tören, sanatçının naaşının 08.30'da sahneye getirilmesiyle başlamış, ailenin yerini almasıyla birlikte 09.45'te büyük salonda büyük ekranda sanatçının filmlerinden bölümler gösterilmiş, sanatçı dostları ve sevenleri naaşının başında saygı duruşunda bulunmuştur.

AKM'den polis bandosuyla Teşvikiye Camii'ne götürülmek için çıkarılan Sunal'ın naaşına, gümrük muhafaza memurları da eşlik etmiştir. 1999'da çekilen Propaganda filminde "Gümrük Muhafaza Memuru Mehdi" karakterini canlandıran Sunal'ın oğlu ile filmde çekilmiş bir fotoğrafını İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden altı memur taşımıştır. Taksim'den Teşvikiye Camii'ne kadar kortej oluşturan sevenleri, yoğun ilgi sebebiyle Cami'ye ulaşmakta zorlanmıştır. Öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazında, yoğun ilgi sebebiyle polis güvenlik önlemi almış, gümrük muhafaza memurları tabutun başında saygı nöbeti tutmuştur. Cenaze namazının ardından eller üzerinde Rumeli caddesine kadar taşınan sanatçının naaşı, buradan sonra araca konulmuş ve Zincirlikuyu Mezarlığına doğru yola çıkmıştır. Sunal'ın ismi, vefatının hemen ardından sokaklara, caddelere ve duraklara verilmiştir.[

KEMAL SUNAL SÖZLERİ

Salıverin küçük enişteyi! 

Ben koşarken de seni seviyorum Hüsniye.

Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Ne demişler; iki gönül bir olunca damlaya damlaya göl olur.

Türklüğü her baş her omuz her yürek kaldıramaz!

Ben de sevilmeyecek adam değilim, güzel adamım bir kere.

Ciddi hatta soğuk adamımdır. Öyle çok gülmeyi sevmem.

Suda dolanır bir peri. Seni düşünmekten kaldım bir kemik bir de deri.

Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim.

Set, haşin, gaddar bilakis çok kibarım. İyi dans erdim, ısrar ederim. O kadar!

Bir insanın burnu patlıcan dolmasına benziyorsa o insandan korkacaksın.

Hiçbir şeyden çekmedik, namuslu gibi görünen namussuzlardan çektiğimiz kadar.

Fes başıma fes başıma püskülü ben olayım. Ah duvar başıma, başım duvara!

Hiçbir şey güzel olmayacak ama yaşıyorum ulan ben, bundan daha güzel şey mi var?

Sen böyle gülünce şuranda iki çukur oluyor ya, ölünce beni oraya gömsünler.

Bu ülkenin bütün süpürgelerini küreklerini getirseniz de bu sistemin pisliklerini temizlemekle bitiremeyiz.

Kemik yiyor bizin ihtiyar, dört nala gidiyor martılar. Hani nerde tutturanlar, 5’te kalıp fıttıranlar.

Aşk kalbimi yakan volkan gibidir, en sevdiğim tatlı kazandibidir. Leyla sev beni, sokma müşgüle, seninle kaşık atalım iki tabak keşküle.

Hırsızlık mı yapıyorum, rüşvet mi alıyorum, faizcilik mi yapıyorum, başkasının rızkını mı çalıyorum. efendi gibi Hüsniye’ye asılıyorum.

Çamaşırı küvetin içinde yıkıyordum. Arka apartman boşluğunda zıplayarak asıyordum. Bazen gülüyor, bazen kızıyordum. Çamaşır ipini Kemal’e
bağlatmıştım. Tabii O’da kendi boyuna göre ayarlamıştı.

Ben bir balon değilim. Öyle çıkanlar var ve ayakta kalmak için her gün TV’de görünmek zorundalar. Ama benim böyle bir şeye ihtiyacım yok çünkü ben sırtımı halka dayamışım.

Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok gördünüz, yürüdüm çıktım! Ama, çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy. Uzakta değildir.

KEMAL SUNAL FİLMLERİ

 

1972 Tatlı Dillim                         

1973      Oh Olsun

Güllü Geliyor Güllü

Canım Kardeşim

Yalancı Yarim 

1974      Salak Milyoner

Köyden İndim Şehire  Saffet   Salak Milyoner'in devam filmidir.

Mavi Boncuk

Hasret 

Salako

1975      Şaşkın Damat

Hanzo 

Hababam Sınıfı

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1976      Tosun Paşa

Süt Kardeşler

Sahte Kabadayı

Meraklı Köfteci

Kapıcılar Kralı Seyyit  

Hababam Sınıfı Uyanıyor

1977 Sakar Şakir

Şabanoğlu Şaban

İbo ile Güllüşah

Hababam Sınıfı Tatilde

Çöpçüler Kralı

1978      Yüz Numaralı Adam

Köşeyi Dönen Adam

Kibar Feyzo

İyi Aile Çocuğu

İnek Şaban

Avanak Apti

1979      Umudumuz Şaban

Şark Bülbülü

Korkusuz Korkak

Dokunmayın Şabanıma

Bekçiler Kralı

1980      Zübük

Gol Kralı

Gerzek Şaban 

Devlet Kuşu

1981  Üç Kağıtçı

Kanlı Nigar 

Davaro

1982      Yedi Bela Hüsnü 

Doktor Civanım

1983      Tokatçı

Kılıbık

En Büyük Şaban

Çarıklı Milyoner 

1984      Şabaniye    

Postacı

Ortadirek Şaban

Atla Gel Şaban

1985      Sosyete Şaban

Şendul Şaban

Şaban Pabucu Yarım   

Keriz

Katma Değer Şaban

Gurbetçi Şaban

1986      Yoksul 

Tarzan Rıfkı

Garip

Deli Deli Küpeli 

Davacı 

1987      Yakışıklı 

Kiracı  

Japon İşi 

1988      Uyanık Gazeteci  

Sevimli Hırsız    

Polizei 

Öğretmen   

İnatçı  

Düttürü Dünya

Bıçkın   

1989      Zehir Hafiye

Talih Kuşu

Gülen Adam 

1990      Koltuk Belası

Boynu Bükük Küheylan 

Abuk Sabuk 1 Film   

1991      Varyemez  

1999      Propaganda

Televizyon dizileri

 

1992      Saygılar Bizden

1993      Şaban Askerde 

1994      Bay Kamber 

1997      Şaban ile Şirin

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