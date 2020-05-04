Kızıyla gurur duyuyor

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno (14), Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin çıkardığı ‘24 Saat’ adlı gazetede ‘Bence Covid-19’ başlıklı köşe yazısıyla dikkatleri üzerine çekti. Çocuğuyla gurur duyduğunu belirten Karadağlı, “Onun en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.