Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu nedir, oyuncuları kimler? Film ne zaman, nerede çekildi?

1 Ocak 2016 Tarihinde vizyona giren Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görmüştü. İzlemeyenlerin merakla araştırdığı Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi hakkında merak edilenler haberimizde...



KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU



Kocan Kadar Konuş Diriliş filminin konusu: Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu’na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor. Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan ikinci romanından uyarlanıyor. Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan filmin diğer oyuncuları.



KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola

Rolü : Efsun

Murat Yıldırım

Rolü : Sinan

Hümeyra

Baran Erdoğan

Nevra Serezli

Gülenay Kalkan

Ebru Cündübeyoğlu

Eda Ece