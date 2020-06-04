Kong: Kafatası Adası konusu nedir? Kong: Kafatası Adası oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

Kong: Kafatası Adası filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts'ın yer aldığu ABD yapımı film 2017 yılında vizyona girdi. Macera, Aksiyon ve Fantastik türünde çekilen film Türkiye'de 8 hafta boyunca vizyonda kaldı ve toplamda 5.671.318,00 TL hasılat elde etti. Peki Kong: Kafatası Adası filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.



KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI



Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.