18.04.2020 - 07:00 |
Konuşturan fotoğraf
Yasalar gereği 20 yaşının altında olduğu için sokağa çıkamayan Aleyna Tilki (19), paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın konusu oldu.
Şarkıcının, etrafı oyuncaklarla dolu jakuzide, külotlu çorap giyerek verdiği poz, 150 binden fazla beğeni, 5 bine yakın ise yorum aldı.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.