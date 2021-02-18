Kourtney Kardashian aşkını ilan etti

Geçtiğimiz hafta Kourtney Kardashian (41) ile müzisyen Travis Barker (45) Los Angeles'ta görüntülenmişti. Bir restoranda objektiflere takılan çift, paparazzilere rağmen rahat tavırlar sergilemiş ve aşk iddialarını da beraberinde getirmişti.

Kardashian, bu görüntülerin ardından birlikteliğini ilan etti. TV yıldızı, sevgilisiyle el ele tutuştuğu fotoğrafı paylaştı ve Travis Barker ile aşk yaşadığına ilişkin çıkan haberleri doğruladı.

People dergisinin iddiasına göre; Kardashian ve Barker birbirlerini çok uzun zamandır tanıyordu. İkilinin samimiyeti ilerledi ve aşka dönüştü.

Öte yandan Kardashian'ın uzun süre birlikte olduğu Scott Disick ile ilişkisinden üç çocuk bulunuyor. İlk evliliğini Melissa Kennedy ile yapan Travis Barker da ikinci evliliğini Shanna Moakler ile yaptı. Barker'ın da iki çocuk babası.

KRIS JENNER'IN EVİNDE ORTAYA ÇIKTI

Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre; her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçindiği de belirtildi.

Kardashian ile Barker'ın ilişkişi yaklaşık bir aydır sürüyor. Bu ilişki ilk olarak geçen ay, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde geçirdikleri bir hafta sonunda ortaya çıkmıştı.