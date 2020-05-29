Leonardo DiCaprio'dan 2 milyon dolarlık bağış

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki nesli tehlikede olan dağ gorilleri için maddi destekte bulundu.

DiCaprio, kurucusu olduğu Earth Alliance Vakfı'nın goriller için 2 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu ve bu yardımın içinde kendisinin de payının olduğunu açıkladı.

Dağ gorillerine ev sahipliği yapan Kongo Demoktratik Cumhuriyeti’ndeki Virunga Milli Parkı’nın tüm dünyayı altüst eden koronavrüs salgını nedeniyle kapatıldığını söyleyen oyuncu, yardımseverleri Virunga Fonu’na destek olmaya davet etti.

Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu, geçtiğimiz yıl Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında 28 insanın hayatını kaybettiği ve bir milyardan fazla canlının yok olduğu felaket için 3 milyon dolar bağışta bulunmuştu.