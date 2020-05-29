MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Leonardo DiCaprio'dan 2 milyon dolarlık bağış
29.05.2020 - 16:54 |

Leonardo DiCaprio'dan 2 milyon dolarlık bağış

Çevreci tutumu ile bilinen Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Afrika'daki nesli tükenmekte olan dağ gorilleri için harekete geçti. DiCaprio, goriller için 2 milyon dolarlık bağışta bulundu.

Leonardo DiCaprio'dan 2 milyon dolarlık bağış
ABONE OL

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki nesli tehlikede olan dağ gorilleri için maddi destekte bulundu.

 DiCaprio, kurucusu olduğu Earth Alliance Vakfı'nın goriller için 2 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu ve bu yardımın içinde kendisinin de payının olduğunu açıkladı.

Dağ gorillerine ev sahipliği yapan Kongo Demoktratik Cumhuriyeti’ndeki Virunga Milli Parkı’nın tüm dünyayı altüst eden koronavrüs salgını nedeniyle kapatıldığını söyleyen oyuncu, yardımseverleri Virunga Fonu’na destek olmaya davet etti.

Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu, geçtiğimiz yıl Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında 28 insanın hayatını kaybettiği ve bir milyardan fazla canlının yok olduğu felaket için 3 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

 

Adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise aşka geldiBir süredir adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünde "Sensizliğe dayanamam...” adlı şarkıya eşlik etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Funda Arar: İnsan her şeye gıcık olmaya başlıyor

Funda Arar: İnsan her şeye gıcık olmaya başlıyor

Victoria’s Secret meleği Romee Strijd bebek bekliyor

Victoria’s Secret meleği Romee Strijd bebek bekliyor

Sabri Sarıoğlu'ndan güvenlik önlemi

Sabri Sarıoğlu'ndan güvenlik önlemi

Hadise aşka geldi!

Hadise aşka geldi!

Sıradaki Haber