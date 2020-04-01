01.04.2020 - 09:10 |
Levent Yüksel, ‘Evde Kal’ çağrısını şarkılarıyla yapacak
Levent Yüksel, Demirören Medya’nın düzenlediği ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ kampanyasına katıldı. Yüksel, 1 Nisan’da vereceği mini konserle hayranlarıyla buluşacak.
Demirören Medya’nın corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesi, Türkiye’yi müzikle buluşturarak moral vermeye devam ediyor.
Ev konserlerinin konuğu bu kez Levent Yüksel olacak. 1 Nisan Çarşamba günü 21.05’te @lvntyksl Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verecek olan Levent Yüksel, sevilen şarkılarını seslendirecek.
‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek verilerek devam edecek.