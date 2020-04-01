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HaberlerMagazin Haberleri Levent Yüksel, ‘Evde Kal’ çağrısını şarkılarıyla yapacak
01.04.2020 - 09:10 |

Levent Yüksel, ‘Evde Kal’ çağrısını şarkılarıyla yapacak

Levent Yüksel, Demirören Medya’nın düzenlediği ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ kampanyasına katıldı. Yüksel, 1 Nisan’da vereceği mini konserle hayranlarıyla buluşacak.

Levent Yüksel, ‘Evde Kal’ çağrısını şarkılarıyla yapacak

Demirören Medya’nın corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesi, Türkiye’yi müzikle buluşturarak moral vermeye devam ediyor.

Ev konserlerinin konuğu bu kez Levent Yüksel olacak. 1 Nisan Çarşamba günü 21.05’te @lvntyksl Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verecek olan Levent Yüksel, sevilen şarkılarını seslendirecek.

‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek verilerek devam edecek.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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