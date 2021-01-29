Lupin konusu nedir, oyuncuları kimler? Lupin 2. sezon ne zaman, gelecek mi?

Dizi severlerin ilgiyle araştırdığı yeni dizilerden biri de Lupin. Lupin dizisinin ilk sezonu 5 bölümden oluşuyor. Bir solukta izlenilen dizi sonrasında izleyiciler, Lupin 2. sezon ne zaman çıkacak, Lupin 2. sezon gelecek mi sorularına yanıt arıyor. Peki Lupin konusu nedir, oyuncuları kimler?

LUPİN KONUSU NEDİR?

Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.

Hikaye, Senegalli bir göçmenin çocuğuna daha iyi bir yaşam sürmek için Fransa'nın başkenti Paris'e gelen tek oğlu olan profesyonel hırsız Assane Diop'u anlatıyor. Assane'nin babası, işvereni, zengin ve güçlü Hubert Pellegrini tarafından pahalı bir elmas kolyeyi çalmakla suçlanır ve hapishane hücresinde utançtan kendini asarak genç Assane'yi yetim bırakır. Yirmi beş yıl sonra, Assane, karizmasını ve hırsızlık, hile ve kılık değiştirme ustalığını kullanarak Pellegrini ailesinden intikam almak için yola çıkar.

LUPİN OYUNCULARI KİMLER?

Omar Sy, Assane Diop

Vincent Londez, Kaptan Romain Laugier

Ludivine Sagnier, Claire

Clotilde Hesme, Juliette Pellegrini

Nicole Garcia, Anne Pellegrini

Hervé Pierre, Hubert Pellegrini

Soufiane Guerrab, Youssef Guedira

Antoine Gouy, Benjamin Ferel

Fargass Assandé, Babakar Diop

Shirine Boutella, Lieutenant Sofia Belkacem

Etan Simon, Raoul

LUPİN 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK Mİ?

Lupin dizisinin ilk sezonundaki son bölüm en heyecan dolu sahnede sona erdi. İzleyiciler ise dizinin bu şekilde yarım kalmayacağını düşünerek 2. sezon ne zaman çıkacak arayışına giriyor.

LUPİN 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Lupin 2. sezon için henüz bir tarih verilmedi. Lupin 2. sezon tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.