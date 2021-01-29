Lupin konusu nedir, oyuncuları kimler? Lupin 2. sezon ne zaman, gelecek mi?
Netflix'in yeni dizilerinden biri olan Lupin ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Kısa sürede büyük yankı uyandıran Lupin dizisi, La Casa De Papel ile ortak noktalara sahip. Her iki dizide de soygun üzerine yaşanan olaylar izleyicileri adeta ekrana kilitliyor. Peki Lupin konusu nedir, oyuncuları kimler? Lupin 2. sezon ne zaman, gelecek mi? İşte dizi hakkında merak edilenler...
Dizi severlerin ilgiyle araştırdığı yeni dizilerden biri de Lupin. Lupin dizisinin ilk sezonu 5 bölümden oluşuyor. Bir solukta izlenilen dizi sonrasında izleyiciler, Lupin 2. sezon ne zaman çıkacak, Lupin 2. sezon gelecek mi sorularına yanıt arıyor. Peki Lupin konusu nedir, oyuncuları kimler?
LUPİN KONUSU NEDİR?
Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.
Hikaye, Senegalli bir göçmenin çocuğuna daha iyi bir yaşam sürmek için Fransa'nın başkenti Paris'e gelen tek oğlu olan profesyonel hırsız Assane Diop'u anlatıyor. Assane'nin babası, işvereni, zengin ve güçlü Hubert Pellegrini tarafından pahalı bir elmas kolyeyi çalmakla suçlanır ve hapishane hücresinde utançtan kendini asarak genç Assane'yi yetim bırakır. Yirmi beş yıl sonra, Assane, karizmasını ve hırsızlık, hile ve kılık değiştirme ustalığını kullanarak Pellegrini ailesinden intikam almak için yola çıkar.
LUPİN OYUNCULARI KİMLER?
Omar Sy, Assane Diop
Vincent Londez, Kaptan Romain Laugier
Ludivine Sagnier, Claire
Clotilde Hesme, Juliette Pellegrini
Nicole Garcia, Anne Pellegrini
Hervé Pierre, Hubert Pellegrini
Soufiane Guerrab, Youssef Guedira
Antoine Gouy, Benjamin Ferel
Fargass Assandé, Babakar Diop
Shirine Boutella, Lieutenant Sofia Belkacem
Etan Simon, Raoul
LUPİN 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK Mİ?
Lupin dizisinin ilk sezonundaki son bölüm en heyecan dolu sahnede sona erdi. İzleyiciler ise dizinin bu şekilde yarım kalmayacağını düşünerek 2. sezon ne zaman çıkacak arayışına giriyor.
LUPİN 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Lupin 2. sezon için henüz bir tarih verilmedi. Lupin 2. sezon tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.