La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman çıkacak, oyuncular kimler? La Casa De Papel final mi yapıyor?

İnternet platformu olan Netflix üzerinden yayınlanan diziler arasında yer alan La Casa de Papel'de; bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler ve ortalık karışır. Bu soygunun nasıl sonuçlanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman çıkacak? La Casa De Papel final mi yapıyor? aramalarını yapıyor. İşte dizi hakkında merak edilenler...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

La Casa De Papel 5. Sezon için henüz bir tarih duyurulmadı. La Casa De Papel 5. Sezon tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

LA CASA DE PAPEL FİNAL Mİ YAPIYOR?

La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu 'soygun sona eriyor' başlığı adı altında olması dizinin final yapacağını akıllara getirdi ama henüz resmi bir açıklama söz konusu değil.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KİMLER?

Úrsula Corberó Tokyo Gerçek adı Silene Oliveira'dır.

Álvaro Morte Profesör Gerçek adı Sergio Marquina'dır. Soygunların beynidir ve ayrıca Berlin'in kardeşidir.

Itziar Ituño Lizbon Gerçek adı Raquel Murillo'dur. Ulusal Polis Teşkilatı müfettişidir.

Pedro Alonso Berlin Gerçek adı Andrès'dir. Takım kaptanı, mücevher hırsızı ve Profesör'ün kardeşidir.

Alba Flores Nairobi Gerçek adı Ágata Jiménez'dir. Çetede para basmaktan sorumlu ve sahtecilik konusunda uzmandır.

Miguel Herrán Rio Gerçek adı Aníbal Cortés'dir. Genç bir hackerdır.

Paco Tous Moskova Denver'in babasıdır. Eski bir madenci, suçlu ve Denver'ın babasıdır.

Jaime Lorente Denver Moskova'nın oğludur.

Esther Acebo Stockholm Gerçek adı Mónica Gaztambide'dir. Arturo Román'ın sekreteri ve metresidir.

Kiti Mánver Mariví Fuentes Raquel'in annesidir.

Enrique Arce Arturo Román İspanya Kraliyet Darphanesi eski müdürüdür.

Darko Perić Helsinki Kıdemli bir Sırp askeri ve Oslo'nun kuzenidir.

Maria Pedraza Alison Parker İngiltere'nin İspanya Büyükelçisinin kızıdır.

Hovik Keuchkerian Bogotá Metalurji uzmanıdır.

Rodrigo de la Serna Palermo Gerçek adı Martín'dir.

Najwa Nimri Alicia Ulusal Polis Teşkilatı'nın hamile bir müfettiştir.

Luka Peroš Marsilya Çetenin saha elamanıdır.

Belén Cuesta Manila Gerçek adı Julia'dır. Moskova'nın vaftiz kızı, Denver'ın çocukluk arkadaşıdır.

Fernando Cayo Luis Tamayo Alicia'nın davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat'ı üyesidir.

Roberto Garcia Ruiz Oslo Kıdemli bir Sırp askeri ve Helsinki'nin kuzenidir.

Fernando Soto Ángel Rubio Müfettiş yardımcısı ve Raquel'in arkadaşıdır.

Juan Fernández Albay Prieto Raquel'in davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat üyesidir.

Anna Gras Mercedes Colmenar Alison'un öğretmenidir.

Fran Morcillo Pablo Ruiz Alison'un okul arkadaşıdır.

Clara Alvarado Ariadna Cascales Darphane çalışanıdır.

Mario de la Rosa Suárez Özel Harekat'ın komutanıdır.

Miquel García Borda Alberto Vicuña Raquel'in eski kocası ve adli tıp doktorudur.

Naia Guz Paula Vicuña Murillo Raquel ve Alberto'nun kızıdır.

José Manuel Poga César Gandía İspanya Merkez Bankası'nın güvenlik amiridir.

Antonio Romero Benito Antoñanzas Albay Luis Tamayo'nun asistanıdır.

Pep Munné Mario Urbaneja İspanya Merkez Bankası müdürüdür.

Olalla Hernández Amanda Rehinelerden biridir.

Mari Carmen Sánchez Paquita Rehinelerden biridir.

Carlos Suárez Miguel Fernández Rehinelerden biridir.

Ramón Agirre Benjamín Planına Profesöre yardım eden Manila'nın babasıdır.

Ahikar Azcona Matías Caño Çete üyesidir.

Antonio García Ferreras Antonio García Ferreras Gazetecidir.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

La casa de papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinir.

Televizyon dizisinin iki kısma ayrılan 15 bölümden ibaret olması planlanmıştı. Bu bölümler ilk olarak 2 Mayıs - 23 Kasım 2017 arasında İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı. Haziran 2020'de Netflix, dizinin son kısmı olacak beşinci kısmın çekimlerine başlanacağını açıkladı.

2018'de dizi, Netflix'te en çok izlenen İngilizce dışı dizi oldu.