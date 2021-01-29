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29.01.2021 - 12:46 |

La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman çıkacak, oyuncular kimler? La Casa De Papel final mi yapıyor?

La Casa De Papel 5. sezon merakı tüm dünyada devam ediyor. Dünya çapında büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisi ilk dört sezonuyla adeta izleyenleri büyüledi. Yeni sezon için meraklanan izleyiciler, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak sorusunu araştırıyor. Aynı zamanda Netflix Türkiye Twitter hesabından 'Kısım 5: Soygun sona eriyor' paylaşımıyla akıllara şu soruyu getirdi: La Casa De Papel final mi yapıyor?

La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman çıkacak, oyuncular kimler? La Casa De Papel final mi yapıyor?
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İnternet platformu olan Netflix üzerinden yayınlanan diziler arasında yer alan La Casa de Papel'de; bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler ve ortalık karışır. Bu soygunun nasıl sonuçlanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman çıkacak? La Casa De Papel final mi yapıyor? aramalarını yapıyor. İşte dizi hakkında merak edilenler...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

La Casa De Papel 5. Sezon için henüz bir tarih duyurulmadı. La Casa De Papel 5. Sezon tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

LA CASA DE PAPEL FİNAL Mİ YAPIYOR?

La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu 'soygun sona eriyor' başlığı adı altında olması dizinin final yapacağını akıllara getirdi ama henüz resmi bir açıklama söz konusu değil.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KİMLER?

Úrsula Corberó Tokyo   Gerçek adı Silene Oliveira'dır.

Álvaro Morte    Profesör              Gerçek adı Sergio Marquina'dır. Soygunların beynidir ve ayrıca Berlin'in kardeşidir.

Itziar Ituño         Lizbon   Gerçek adı Raquel Murillo'dur. Ulusal Polis Teşkilatı müfettişidir.

Pedro Alonso    Berlin    Gerçek adı Andrès'dir. Takım kaptanı, mücevher hırsızı ve Profesör'ün kardeşidir.

Alba Flores         Nairobi Gerçek adı Ágata Jiménez'dir. Çetede para basmaktan sorumlu ve sahtecilik konusunda uzmandır.

Miguel Herrán  Rio         Gerçek adı Aníbal Cortés'dir. Genç bir hackerdır.

Paco Tous           Moskova             Denver'in babasıdır. Eski bir madenci, suçlu ve Denver'ın babasıdır.

Jaime Lorente   Denver Moskova'nın oğludur.

Esther Acebo    Stockholm          Gerçek adı Mónica Gaztambide'dir. Arturo Román'ın sekreteri ve metresidir.

Kiti Mánver        Mariví Fuentes Raquel'in annesidir.

Enrique Arce     Arturo Román   İspanya Kraliyet Darphanesi eski müdürüdür.

Darko Perić        Helsinki                Kıdemli bir Sırp askeri ve Oslo'nun kuzenidir.

Maria Pedraza  Alison Parker     İngiltere'nin İspanya Büyükelçisinin kızıdır.

Hovik Keuchkerian         Bogotá Metalurji uzmanıdır.

Rodrigo de la Serna        Palermo              Gerçek adı Martín'dir.

Najwa Nimri      Alicia     Ulusal Polis Teşkilatı'nın hamile bir müfettiştir.

Luka Peroš         Marsilya              Çetenin saha elamanıdır.

Belén Cuesta     Manila  Gerçek adı Julia'dır. Moskova'nın vaftiz kızı, Denver'ın çocukluk arkadaşıdır.

Fernando Cayo Luis Tamayo       Alicia'nın davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat'ı üyesidir.

Roberto Garcia Ruiz       Oslo       Kıdemli bir Sırp askeri ve Helsinki'nin kuzenidir.

Fernando Soto Ángel Rubio       Müfettiş yardımcısı ve Raquel'in arkadaşıdır.

Juan Fernández               Albay Prieto       Raquel'in davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat üyesidir.

Anna Gras          Mercedes Colmenar      Alison'un öğretmenidir.

Fran Morcillo     Pablo Ruiz           Alison'un okul arkadaşıdır.

Clara Alvarado  Ariadna Cascales             Darphane çalışanıdır.

Mario de la Rosa              Suárez  Özel Harekat'ın komutanıdır.

Miquel García Borda      Alberto Vicuña Raquel'in eski kocası ve adli tıp doktorudur.

Naia Guz             Paula Vicuña Murillo      Raquel ve Alberto'nun kızıdır.

José Manuel Poga          César Gandía     İspanya Merkez Bankası'nın güvenlik amiridir.

Antonio Romero             Benito Antoñanzas         Albay Luis Tamayo'nun asistanıdır.

Pep Munné       Mario Urbaneja               İspanya Merkez Bankası müdürüdür.

Olalla Hernández             Amanda              Rehinelerden biridir.

Mari Carmen Sánchez   Paquita Rehinelerden biridir.

Carlos Suárez    Miguel Fernández          Rehinelerden biridir.

Ramón Agirre    Benjamín            Planına Profesöre yardım eden Manila'nın babasıdır.

Ahikar Azcona   Matías Caño      Çete üyesidir.

Antonio García Ferreras               Antonio García Ferreras               Gazetecidir.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

La casa de papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinir.

Televizyon dizisinin iki kısma ayrılan 15 bölümden ibaret olması planlanmıştı. Bu bölümler ilk olarak 2 Mayıs - 23 Kasım 2017 arasında İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı. Haziran 2020'de Netflix, dizinin son kısmı olacak beşinci kısmın çekimlerine başlanacağını açıkladı.

2018'de dizi, Netflix'te en çok izlenen İngilizce dışı dizi oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (29 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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