Maldivler’de baş başa

Gürallar Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, şirketler bünyesine geçtiğimiz yıllarda katılan Maldivler’deki Joali tesislerinde hem teftiş hem de tatil yaptı. Eşi İhsan Argat’ın da eşlik ettiği bu gezide, yoğun günlerin yorgunluğunu atan çiftin mutluluğuna diyecek yoktu.