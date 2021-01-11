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11.01.2021 - 07:00 |

Maldivler’de baş başa

Gürallar Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, şirketler bünyesine geçtiğimiz yıllarda katılan Maldivler’deki Joali tesislerinde hem teftiş hem de tatil yaptı.

Maldivler’de baş başa
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Gürallar Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, şirketler bünyesine geçtiğimiz yıllarda katılan Maldivler’deki Joali tesislerinde hem teftiş hem de tatil yaptı. Eşi İhsan Argat’ın da eşlik ettiği bu gezide, yoğun günlerin yorgunluğunu atan çiftin mutluluğuna diyecek yoktu. 

10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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