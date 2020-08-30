30.08.2020 - 07:00 |
Maske uyarısı!
Sofia Vergara, Instagram’dan ‘Maske nasıl takılır?’ sorusunun cevabını verdi.
Yanlışları ve doğru kullanımı kolaj fotoğrafla açıklayan oyuncu, “Bu bir küpe, şapka ya da tuhaf çene aksesuarlarından biri değil; bir maske. Ayrıca takmak, hayat kurtarabilir” diye yazdı.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.