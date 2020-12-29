MasterChef 2. finalist kim oldu, Serhat mı - Emir mi? 29 Aralık MasterChef en yüksek puanı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de finale kısa süre kala Emir ile Serhat finale adını yazdırmak için mücadele veriyor. Jüri, yarı finalde yarışmacılardan özgün, yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istiyor. Tereyağ konsepti ile iki yarışmacı da birbirinden enfes tabaklar çıkardı. Salı akşamı yine 3 farklı yemek çıkaran Emir ve Serhat'tan biri günün sonunda ikinci finalist olacak. İşte, MasterChef finalistleri...

MASTERCHEF EN YÜKSEK PUANI KİM ALDI?

Emir ile Serhat, yarı finalde, finalist olmak için ter döktü. İki yarışmacı da ilk yemekte sakatatları tercih etti. Buna göre Serhat 24, Emir ise 20 puan aldı. İkinci oyun sonunda Emir 45, Serhat ise 43 puana ulaştı.

29 ARALIK MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Üç farklı tabak çıkaracak olan iki başarılı yarışmacı Emir ile Serhat, jüriden tam puan aldı. Ancak 29 Aralık Salı 2. finalist henüz belli olmadı.