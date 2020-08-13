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13.08.2020 - 17:05 |

Masterchef Çağla neden yok, kaç yaşında? Masterchef Çağla kimdir, ne iş yapıyor?

Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde final turunda yarışan isimler arasında Çağla yer almadı. İzleyiciler ise Çağla Levent'in neden olmnadığını araştırmaya başladı. Masterchef Çağla, bir açıklama gerçekleştirdi. İşte Masterchef Çağla'nın yaşamı ve açıklaması...

Masterchef Çağla neden yok, kaç yaşında? Masterchef Çağla kimdir, ne iş yapıyor?
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Masterchef Türkiye dün yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de dün final turunda rekabet eden Çağla ekranlarda yer almadı. Çağla Levent, konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki Masterchef Çağla neden yok? Çağla Levent kimdir?

MASTERCHEF ÇAĞLA KİMDİR?

Masterchef yarışmacı Çağla Levent, 31 yaşında. Ev hanımı olan Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. 13 yaşında bir kızı, 11 yaşında bir oğlu var.

MASTERCHEF ÇAĞLA NEDEN YOK?

Masterchef Çağla, programda neden yer almadığı ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. MasterChef Çağla yaptığı açıklamada, ‘Ben yarışmadan çekilmedim. Sadece migren atağını çok ağır geçirdiğim için iki bölümde yokum, kalan bölümlerde tekrar varım. Yarın tekrar sizlerleyim.’ ifadelerini kullandı.

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