MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Masterchef Ebru kimdir, kaç yaşında? Masterchef Ebru Has'ın mesleği ne?
24.08.2020 - 15:17 |

Masterchef Ebru kimdir, kaç yaşında? Masterchef Ebru Has'ın mesleği ne?

Masterchef Ebru, programın ana kadrosuna giren isimler arasına yer aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında yarışmacıların yaşamları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Masterchef Ebru kimdir?

Masterchef Ebru kimdir, kaç yaşında? Masterchef Ebru Has'ın mesleği ne?
ABONE OL

Masterchef Ebru, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Masterchef'te yarışmacılar birbirleri ile kıyasıya rekabet ediyor. Ebru, geçen hafta Masterchef Türkiye'de mavi takımda yarıştı. Peki Masterchef Ebru kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı.

24 Ağustos Magazin Haberleri Bülteni24 Ağustos Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Elçin ile evlendi

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Elçin ile evlendi

Şarkıcı Sıla, Gözde Kansu ile nostalji yaptı

Şarkıcı Sıla, Gözde Kansu ile nostalji yaptı

Nefise Karatay: Biblom iyi ki doğdu

Nefise Karatay: Biblom iyi ki doğdu

Sıradaki Haber