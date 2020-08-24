Masterchef Ebru kimdir, kaç yaşında? Masterchef Ebru Has'ın mesleği ne?

Masterchef Ebru, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Masterchef'te yarışmacılar birbirleri ile kıyasıya rekabet ediyor. Ebru, geçen hafta Masterchef Türkiye'de mavi takımda yarıştı. Peki Masterchef Ebru kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı.