Masterchef Ebru kimdir? Masterchef Ebru Has kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef'in dün ekranlara gelen bölümünde yaratıcılık tabağının en iyisini yapan Ebru Has, programda ana kadroya giren isimler arasında yerini aldı. Masterchef Ebru'nun yaşamı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Masterchef Ebru kimdir?

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

MasterChef'in ana kadrosuna giren son isim olan Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı.