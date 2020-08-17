MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Masterchef Ebru kimdir? Masterchef Ebru Has kaç yaşında, ne iş yapıyor?
17.08.2020 - 14:23 |

Masterchef Ebru kimdir? Masterchef Ebru Has kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef'in ilk 16 yarışmacısı arasına girecek isimlerin yarıştığı final turu dün akşam ekranlara geldi. Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna giren son isim ise Ebru Has oldu. İşte Masterchef Ebru'nun biyografisi...

Masterchef Ebru kimdir? Masterchef Ebru Has kaç yaşında, ne iş yapıyor?
ABONE OL

Masterchef'in dün ekranlara gelen bölümünde yaratıcılık tabağının en iyisini yapan Ebru Has, programda ana kadroya giren isimler arasında yerini aldı. Masterchef Ebru'nun yaşamı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Masterchef Ebru kimdir?

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

MasterChef'in ana kadrosuna giren son isim olan Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı.

    Magazin Haberleri Bülteni (17 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Masterchef Gülşah kimdir, kaç yaşında? Masterchef Gülşah Suna nereli?

    Masterchef Gülşah kimdir, kaç yaşında? Masterchef Gülşah Suna nereli?

    Belçim Bilgin-Alfredo Di Blasio el ele alışveriş turunda

    Belçim Bilgin-Alfredo Di Blasio el ele alışveriş turunda

    Roman Neustadter eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi

    Roman Neustadter eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi

    'Önce oyunculuk eğitimi almam lazım'

    'Önce oyunculuk eğitimi almam lazım'

    Sıradaki Haber