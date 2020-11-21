Masterchef eleme adayı kim oldu? 21 Kasım Masterchef'te dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef eleme adayları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Masterchef'te kıyasıya rekabet kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu hafta ikinci dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adayını belirleyecek. Peki 21 Kasım Masterchef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?

21 Kasım Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Mavi takım oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip Kırmızı takım, kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oyununu oynuyor. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı henüz belli olmadı. İkinci eleme adayı belli olunca detaylar haberde yer alacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef'te bu hafta ilk eleme adayı Uğur oldu.

21 KASIM MASTERCHEF YEMEKLERİNDE SONUÇLAR

MURADİYE ÇORBASI

Mavi takım: 6

Kırmızı takım: 3

Baklalı Zeytinyağlı Enginar

Mavi takım: 5

Kırmızı takım: 4

Pideli Köfte

Mavi takım: 2

Kırmızı takım: 7

Kestaneli Pilav

Mavi takım: 6

Kırmızı takım: 3

Süt Helvası

Mavi takım: 5

Kırmızı takım: 4