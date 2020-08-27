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27.08.2020 - 01:15 |

MasterChef eleme adayları kimler oldu? (26 Ağustos) MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim hangi takım oldu?

Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasıyla devam eden MasterChef Türkiye'de bugün de gerilim iyice arttı. Oldukça çarpıcı bir bölümün yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarının belli olduğu anlar oldukça heyecan yarattı. İşte büyük bir merakla araştırılan MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar...

MasterChef eleme adayları kimler oldu? (26 Ağustos) MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim hangi takım oldu?
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TV8'in her sezonu büyük bir merakla izlenen MasterChef Türkiye'de 2. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 36. yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti ve ardından ilk eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunu bir kez daha Kırmızı Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Mavi Takım arasında dünün ardından bir kez bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı ve bu akşam dokunulmazlık yarışmasını kazanan isim ise Duygu oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın 3. ve 4. eleme adayları da belli oldu.

Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye'de Mavi Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Gülşah, ilk eleme adayı olarak Emir'in ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Ayyüce seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Emir ve Ayyüce olmuştu.

Bu akşam ise Uğur ve Gülşah yeni adaylar oldular. Böylelikle Mavi Takımdan Emir, Ayyüce, Uğur ve Gülşah haftanın eleme adayları oldular..

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım: Uğur (Kaptan), Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray oldu.

Kırmızı takım: Özgül (Kaptan), Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa oldu.

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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