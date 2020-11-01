Masterchef eleme adayları kimler oldu? Masterchef'te eleme potasına giden 6 isim belli oldu!

Masterchef eleme adayları dün yayınlanan bölümde açıklandı. Masterchef'te bu haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar pizaa yaptı. Kırmızı takım 4-2'lik skor ile dokunulmazlık oyununu kazandı. Pekş 31 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu?

31 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te Mavi takımda dün dokunulmazlığı kazanan Ayyüce, eleme adayı olarak Uğur'un simi verdi. Mavi takımın kendi içerisinde gerçekleştirdiği oylama sonucunda eleme adayı olan bir diğer isim ise Eray oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Tanya

Serhat

Furkan

Barbaros

Tanya

Eray