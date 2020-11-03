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03.11.2020 - 00:21 |

Yeni haftanın MasterChef kaptanlık ve düello oyununu kim kazandı? İşte Mavi ve Kırmızı takım kadrosu...

MasterChef'te 12. haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Bir isim Mavi takımın kaptanlığını alarak takımını kurdu. Peki, MasterChef kaptanlık ve düello oyununu kim kazandı? İşte Mavi ve Kırmızı takım kadrosu...

Yeni haftanın MasterChef kaptanlık ve düello oyununu kim kazandı? İşte Mavi ve Kırmızı takım kadrosu...
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MasterChef'te Tanya'nın elenmesinin ardından yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar pankek yaparak Mavi takımın kaptanlık oyununu kazanmaya çalıştı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde en iyi pankeki yapan isim Emir oldu. Mavi takım kaptanı Emir, karşına Serhat'ı seçti. İki isim şimdi düello oyununda yarışıyor.

MAVİ TAKIM

Emir - Kaptan

Furkan

Esra

Eray

Ayyüce

Sefa

KIRMIZI TAKIM

Serhat - Kaptan

Barbaros

Uğur

Özgül

Ebru

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