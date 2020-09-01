MasterChef Türkiye kim kazandı, takım kaptanları kimler oldu? (31 Ağustos) MasterChef kim elendi?

MatserChef Türkiye'de yeni haftanın kadrosu bu akşam belli oldu! TV8'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'de kalan yarışmacıların ardından takım kaptanları da bu akşam açıklandı...



2020 MasterChef 31 Ağustos kim kazandı?



MasterChef'in 31 Ağustos akşamki bölümünde yaratıcı bir dondurma yapıldı. İlk turda, Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal başarılı olan isimlerden oldu. Oylamanın ardından mavi takım kaptanı olan isim Celal oldu.



Bu sonuçla birlikte, MasterChef Türkiye'de haftanın Mavi takım kaptanı olan Celal , rakip olarak Kırmızı takım kaptanı olarak Eray'ı seçtiğini açıkladı.



Mavi takım kimler var?



Celal (Kaptan), Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru

Kırmızı takımda kimler var?



Eray (Kaptan), Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah



MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef'te yeni takımların kurulmasının ardından, takım kaptanları düelloda karşı karşıya geldi. Yirmi dakika içinde en çok poşe yumurtayı yapmaya çalışan Celal ve Eray zorlu anlar yaşadı. Sürenin ardından şefler tadım yaparak gecenin birincisini açıkladı. Poşe yumurtayı daha iyi yaparak düelloyu kazanan isim Celal oldu.



MASTERCHEF'TE İLK KİM ELENDİ?



Geçen hafta yapılan dokunulmazlık oyunları ve elemeler sonrasında MasterChef Sedat, yarışmaya ilk veda eden isim oldu.



Mavi takım kaptanı olan Celal kendi takımına, Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru'yu aldı Kırmızı takım kaptanı seçilen Eray ise, Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah'ı takımına seçti. 4 MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI Abone Olgoogle-news MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef'te yeni takımların kurulmasının ardından, takım kaptanları düelloda karşı karşıya geldi. Yirmi dakika içinde en çok poşe yumurtayı yapmaya çalışan Celal ve Eray zorlu anlar yaşadı.