MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2020 tarihi belli oldu...

MasterChef Türkiye 2020 için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanı yayınlanan MasterChef Türkiye jürisi, yeni yarışmacıları oldukça zorlayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2020 yeni sezonu ile 17 Temmuz 2020'de seyirci karşısına çıkacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

Geçen sene olduğu gibi bu sene de MasterChef Türkiye jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.

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