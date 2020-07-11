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11.07.2020 - 11:08 |

MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2020 tarihi belli oldu...

MasterChef Türkiye başlıyor. TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye için yeni sezon fragmanı yayınlandı. Bu seneki yarışmacılar kim olacak? MasterChef Türkiye jürisinde kimler var? İşte MasterChef Türkiye 2020'den ilk ayrıntılar...

MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2020 tarihi belli oldu...
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MasterChef Türkiye 2020 için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanı yayınlanan MasterChef Türkiye jürisi, yeni yarışmacıları oldukça zorlayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2020 yeni sezonu ile 17 Temmuz 2020'de seyirci karşısına çıkacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

Geçen sene olduğu gibi bu sene de MasterChef Türkiye jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Magazin Haberleri Bülteni (11 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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