MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı! Tansiyon yükseliyor...
MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Yeni haftanın takımları belli olurken, bu hafta avantaj oyununda bir ilk yaşandı. Avantaj oyununu kazanan isim takımından bir kişiyi karşı takımdaki kişiyle değiştirdi. Peki, MasterChef Türkiye yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? İşte bu haftaki takımlar...
TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Yeni haftanın takımları belli olurken izleyenleri sürpriz anlar bekliyor. Bu akşam MasterChef'te takımları zorlu bir dokunulmazlık oyunu bekliyor.
Dokunulmazlık yarışında tansiyon yükseliyor. İşte MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı...
MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? KİM TRANSFER OLDU?
Bu hafta Mavi takımın kaptanı Eray ve Kırmızı takımın kaptanı Emir arasında düello yaşandı. Ve yarışmada bir ilk oldu. Bu haftanın kaptanlık düellosunu kazanan isim, karşı takımdan bir yarışmacıyı kendi takımına dahil edeceği kendi takımından bir kişiyi ise karşı takıma gönderme hakkında sahip olacağı jüri tarafından açıklandı.
Kaptanlık düellosunu Eray kazandı. Kendi takımından Ebru'yu Kırmızı takıma gönderirken, karşı takımdan Barbaros'u ise kendi takımına dahil etti.
19-25 EKİM HAFTASI TAKIMLARI
MAVİ TAKIM: Eray, Furkan, Serhat, Uğur, Esra, Ayyüce, Barbaros
KIRMIZI TAKIM: Emir, Ebru, Berker, Özgül, Tanya