MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı! Tansiyon yükseliyor...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Yeni haftanın takımları belli olurken izleyenleri sürpriz anlar bekliyor. Bu akşam MasterChef'te takımları zorlu bir dokunulmazlık oyunu bekliyor.

Dokunulmazlık yarışında tansiyon yükseliyor. İşte MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı...

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? KİM TRANSFER OLDU?

Bu hafta Mavi takımın kaptanı Eray ve Kırmızı takımın kaptanı Emir arasında düello yaşandı. Ve yarışmada bir ilk oldu. Bu haftanın kaptanlık düellosunu kazanan isim, karşı takımdan bir yarışmacıyı kendi takımına dahil edeceği kendi takımından bir kişiyi ise karşı takıma gönderme hakkında sahip olacağı jüri tarafından açıklandı.

Kaptanlık düellosunu Eray kazandı. Kendi takımından Ebru'yu Kırmızı takıma gönderirken, karşı takımdan Barbaros'u ise kendi takımına dahil etti.



19-25 EKİM HAFTASI TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Eray, Furkan, Serhat, Uğur, Esra, Ayyüce, Barbaros

KIRMIZI TAKIM: Emir, Ebru, Berker, Özgül, Tanya