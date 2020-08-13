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13.08.2020 - 23:45 |

MasterChef yarışmacıları kimler? 2020 MasterChef Türkiye son 16'ya kimler kaldı?

Her bölümü ayrı bir merakla beklenen TV8'in fenomen yarışması haline gelen MasterChef Türkiye'de 16 kişilik ana kadronun belirlenmesi için artık sadece 5 isim kaldı. 3. sezonuna da büyük bir heyecan fırtınasıyla başlayan yarışmada 11. ve şimdilik son isim ise dün akşam yayınlanan bölümde Berk İlter olmuştu. İşte bu akşam belli olacak 12. isim öncesi sevilen yarışmada son 16'ya kalan 11 yarışmacı...

MasterChef yarışmacıları kimler? 2020 MasterChef Türkiye son 16'ya kimler kaldı?
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Bu yıl da büyük bir heyecanla yayın hayatına başlayan MasterChef Türkiye'de son 16 için heyecan iyice doruğa çıktı. Sevilen yarışmada 11. yarışmacı dün akşam açıklandı...

SON 16'YA KALAN İSİMLER HANGİLERİ OLDU?

16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar: Barbaros, Tanya, Berk.

MASTERCHEF'TE DÜN KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar ilk turda lazanya, ikinci oyunda ise un ve şekerin ana aktör olduğu en yaratıcı lezzeti yapmaya çalıştı. Yaratıcılık oyununda yarışmacılara verilen 30 dakika sonunda şefler yemeklerin tadına baktı ve en başarılı yemeği yaparak gecenin kazananı Tanya Kilitkayalı oldu. Gecenin ikincisi ise Eray oldu.

 

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