MasterChef'te kim elendi? Kim birinci oldu?

Her pazar MasterChef'te heyecan doruğa çıkıyor. Hafta boyunca oynana dokunulmazlık oyunları sonrası 6 kişi eleme potasına girerek ya tamam ya da devam demek için mücadele veriyor. Dün de yine 6 kişi yarışmada kalmak için varını yoğunu ortaya koydu. Fakat 1 kişi yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHETE KİM ELENDİ?

MasterChef'te Gülşah elendi. Dün akşamki sonuçlara göre Eray birinci, Duygu ikinci, Özgül üçüncü, Ebru dördüncü ve Berker de 5. oldu.

AREM YÜCE GELİYOR

MasterChef'in ikinci grup elemelerinde yarışmaya veda eden Arem Yüce yeni bölümde yarışmaya dahil oluyor. Bu akşamki kaptanlık oyununda ise yarışmacılar menemen yapıyor.