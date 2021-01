Masumlar Apartmanı 17. son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 18. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 17. bölümü ile salı akşamı yayımlandı. Gülru ansızın Safiye'nin kapısında soluğu alır ve gerçekleri bir bir anlatır. İhanete uğradığını düşünen Safiye, annesinin hayalinden kurtulamamanın verdiği öfke ile kendine zarar verir. Bu durumda ona engel olan tek kişi Han'dır. Ancak İnci o anlarda işittikleri be şahit oldukları ile hayatının şokunu yaşar.

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM ÖZETİ

Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye’nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru’nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler. Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.

MASUMLAR APARTMANI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Fenomen haline gelen dizi 17. bölüm ile yine heyecanı doruklarda bıraktı. izleyiciler dizinin 18. yeni bölümünü sorguluyor. Fakat henüz Masumlar Apartmanı dizisinin 18. bölüm fragmanı ekrana gelmedi.

