Masumlar Apartmanı 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 3.bölümde neler yaşandı?
Masumlar Apartmanı'nın 3.bölümü dün akşam TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Safiye, İnci'nin evlerinde kardeşiyle uyuyrken görünce deliye döner. Dün yayınlanan bölüm sonrasında yeni bölümde neler olacağı merak konusu. Heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı 4.bölüm fragmanı yayınlandı.
Masumlar Apartmanı kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın 3.bölümü yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Han, İnci'ye evlenme teklif ediyor. Masumlar Apartmanı 4.bölüm fragmanı yayınlandı.
MASUMLAR APARTMANI 3.BÖLÜMDE NELER OLDU?
İnci’yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci’nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci’nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar’ın yapacağı son hamle ise İnci’yi daha da zor durumda bırakacaktır.
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Birkan Sokullu : HAN
Farah Zeynep Abdullah : İNCİ
Ezgi Mola : SAFİYE
Merve Dizdar : GÜLBEN
Alper Saldıran : UYGAR
Metin Çoşkun : HİKMET