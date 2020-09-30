Masumlar Apartmanı 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 3.bölümde neler yaşandı?

Masumlar Apartmanı kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın 3.bölümü yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Han, İnci'ye evlenme teklif ediyor. Masumlar Apartmanı 4.bölüm fragmanı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI 3.BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci’yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci’nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci’nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar’ın yapacağı son hamle ise İnci’yi daha da zor durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu : HAN

Farah Zeynep Abdullah : İNCİ

Ezgi Mola : SAFİYE

Merve Dizdar : GÜLBEN

Alper Saldıran : UYGAR

Metin Çoşkun : HİKMET