Matthew McConaughey 51'inci yaşına böyle girdi

2012 yılında model Camila Alves ile evlenen dünyaca ünlü oyuncu Matthew McConaughey, 51. yaş gününü çocuklarıyla kutladı.

McConaughey, çocukları Levi, Vida, Livingston ve eşi Camila Alves'ın kendisi için doğum günü şarkısı söylediği videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Bugün güzel bir çalar saatim vardı" notunu düştü. Matthew McConaughey'in paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.