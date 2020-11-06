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06.11.2020 - 08:20 |

Matthew McConaughey 51'inci yaşına böyle girdi

Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey 51'inci doğum gününde üç çocuğunun kendisine doğum günü şarkısı söylediği videoyu paylaştı.

Matthew McConaughey 51'inci yaşına böyle girdi
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2012 yılında model Camila Alves ile evlenen dünyaca ünlü oyuncu Matthew McConaughey, 51. yaş gününü çocuklarıyla kutladı.

McConaughey, çocukları Levi, Vida, Livingston ve eşi Camila Alves'ın kendisi için doğum günü şarkısı söylediği videoyu Instagram hesabından paylaştı.

 Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Bugün güzel bir çalar saatim vardı" notunu düştü. Matthew McConaughey'in paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Matthew McConaughey 51inci yaşına böyle girdi

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Cadde Yazarları

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