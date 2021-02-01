MELİS TAKTI YOK SATTI!

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Sadakatsiz’in oyuncuları, her bölüm giyim ve aksesuarlarıyla da trend oluyor. Özellikle dizinin başrol oyuncuları Cansu Dere ve Melis Sezen, giydiği kıyafetlerle modaya yön veriyor. Özel hayatlarında da çok şık olan oyuncuların projede her giydiği internette mercek altına alınıyor ve büyük ilgi görüyor. Sezen’in geçtiğimiz bölümde taktığı Dox marka çanta da bundan nasibini aldı. Tasarımcı Miray Yavaş’ın 750 TL olan ürünü, online alışveriş platformlarında kısa sürede tükendi.