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07.08.2020 - 14:33 |

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen aşk yaşamaya başladı

23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı.

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen aşk yaşamaya başladı
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Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır aşk yaşayan iş insanı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. Büyüküstün'ü hemen unutan Evirgen, oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açtı.

SÜRPRİZ AŞK 

İkilinin ilişkileri tatil yaparken çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen aşk yaşamaya başladı

AYRILIĞI TUBA BÜYÜKÜSTÜN AÇIKLAMIŞTI 

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Tuba Büyüküstün, üç yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile ayrıldığını duyurmuştu. Büyüküstün, "Birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen aşk yaşamaya başladı

Magazin Haberleri Bülteni (7 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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