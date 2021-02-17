Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu'nun eşi kim? İşte dizileri - filmleri

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Oyuncu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğmuştur. 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır. Ağustos-Kasım 2017 arasında, yönetmen-yapımcı Tayfur Aydın'la evliydi. Ekim 2019'da Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi. Kasım 2019'da Miraloğlu, eşinden boşanma kararı aldı. Mart 2020'de, Miraloğlu'nun eşinden boşandığı iddia edildi.



Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.







MELTEM MİRALOĞLU DİZİLERİ - FİLMLERİ



Sinema



Sekerat Son 2016



Aşık Esme 2016



Ateş Atiye 2016



Güzel Günler Göreceğiz Feride'nin kardeşi 2012



Diziler



Adını Kalbime Yazdım Dicle



Hayat Devam Ediyor Hayat



Kılıç Günü



Bir Bulut Olsam