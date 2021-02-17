Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu'nun eşi kim? İşte dizileri - filmleri
Meltem Miraloğlu tekrardan gündeme geldi. En son kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlendiği haberinden sonra tekrar konuşulmaya başlayan Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu dizileri ve filmleri neler? Kendinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu biyografisi haberimizde...
MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Oyuncu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğmuştur. 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır. Ağustos-Kasım 2017 arasında, yönetmen-yapımcı Tayfur Aydın'la evliydi. Ekim 2019'da Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi. Kasım 2019'da Miraloğlu, eşinden boşanma kararı aldı. Mart 2020'de, Miraloğlu'nun eşinden boşandığı iddia edildi.
Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.
MELTEM MİRALOĞLU DİZİLERİ - FİLMLERİ
Sinema
Sekerat Son 2016
Aşık Esme 2016
Ateş Atiye 2016
Güzel Günler Göreceğiz Feride'nin kardeşi 2012
Diziler
Adını Kalbime Yazdım Dicle
Hayat Devam Ediyor Hayat
Kılıç Günü
Bir Bulut Olsam