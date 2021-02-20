İddiaya göre; Meltem Miraloğlu, eşi Patrick tarafından evden atıldı. Ünlü oyuncunun, soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürüldü.

Uzun süre sessiz kalan Meltem Miraloğlu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyuran oyuncu, "Neden sessizlik çünkü 'Daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı" mesajını paylaştı.

"DÜNYAMA HOŞ GELDİNİZ"

Meltem Miraloğlu, daha sonra bu fotoğrafı "Dünyama hoş geldiniz" notuyla yayınlayarak, sağlığının iyi olduğunu duyurdu.