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20.02.2021 - 10:36 |

Meltem Miraloğlu ortaya çıktı

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir ABD'li ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun (34), eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile iyi olduğunu duyurdu.

Meltem Miraloğlu ortaya çıktı
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İddiaya göre; Meltem Miraloğlu, eşi Patrick tarafından evden atıldı. Ünlü oyuncunun, soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürüldü.

Meltem Miraloğlu ortaya çıktı

Uzun süre sessiz kalan Meltem Miraloğlu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyuran oyuncu, "Neden sessizlik çünkü 'Daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı" mesajını paylaştı.

Meltem Miraloğlu ortaya çıktı

"DÜNYAMA HOŞ GELDİNİZ"
Meltem Miraloğlu, daha sonra bu fotoğrafı "Dünyama hoş geldiniz" notuyla yayınlayarak, sağlığının iyi olduğunu duyurdu.

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