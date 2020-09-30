Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı! Menajerimi Ara oyuncuları kimler, dizi hangi gün yayınlanıyor, konusu nendir?

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Menajerimi Ara 7. bölümüyle 6 Ekim 2020 Salı günü ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA 7. BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Dicle’ye; “gitme, benimle kal” dediğinde Dicle’nin kafası karışır. Beren ise Dicle ve Barış’ın yakınlaşmasından huzursuz olmuştur.

Ajansı almak için Ceylan’la görüşen Kıraç çok heyecanlıdır. Diğer menajerler bu durum karşısında Kıraç kadar hevesli değildir.

Rıza Kocaoğlu, rol aldığı diziden bir film çekimi için kısa süreliğine ayrılır. Ancak Rıza, yeni filminin çekimi başlamak üzereyken Feris’i çok şaşırtacak bir şey yapar.

Bu esnada Boran Kuzum da çok istediği bir filmin oyuncu seçmelerine hazırlanmaktadır. Çınar, ne yazık ki aşırı heyecanlanan Boran’ı sakinleştirmekte zorlanır.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Barış Falay Kıraç



Canan Ergüder Feris



Fatih Artman Çınar



Ayşenil Şamlıoğlu Peride



Ahsen Eroğlu Dicle



Deniz Can Aktaş Barış



Semi Sırtıkkızıl Emrah



Gamze Karaduman Gülin



Nazlı Senem Ünal Jülide



Bedir Bedir Bekir



Pınar Ünsal Leyla



Aslı Mavitan Mayda



Yaprak Medine Beren



Buse Sinem İren Meral



Duygu Şen Ece



İdeal Beran Kotan Aydın



