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30.09.2020 - 12:36 |

Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı! Menajerimi Ara oyuncuları kimler, dizi hangi gün yayınlanıyor, konusu nendir?

Menajerimi Ara dizisi dün 6. bölümüyle ekrana geldi. STAR TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenler ise dizi hakkında araştırmaya geçti. Peki Menajerimi Ara oyuncuları kimler, dizi hangi gün yayınlanıyor, konusu nendir? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı! Menajerimi Ara oyuncuları kimler, dizi hangi gün yayınlanıyor, konusu nendir?
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Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Menajerimi Ara 7. bölümüyle 6 Ekim 2020 Salı günü ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA 7. BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Dicle’ye; “gitme, benimle kal” dediğinde Dicle’nin kafası karışır. Beren ise Dicle ve Barış’ın yakınlaşmasından huzursuz olmuştur.

Ajansı almak için Ceylan’la görüşen Kıraç çok heyecanlıdır. Diğer menajerler bu durum karşısında Kıraç kadar hevesli değildir.

Rıza Kocaoğlu, rol aldığı diziden bir film çekimi için kısa süreliğine ayrılır. Ancak Rıza, yeni filminin çekimi başlamak üzereyken Feris’i çok şaşırtacak bir şey yapar.

Bu esnada Boran Kuzum da çok istediği bir filmin oyuncu seçmelerine hazırlanmaktadır. Çınar, ne yazık ki aşırı heyecanlanan Boran’ı sakinleştirmekte zorlanır.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Barış Falay Kıraç

Canan Ergüder Feris

Fatih Artman Çınar

Ayşenil Şamlıoğlu Peride

Ahsen Eroğlu Dicle

Deniz Can Aktaş Barış

Semi Sırtıkkızıl Emrah

Gamze Karaduman Gülin

Nazlı Senem Ünal Jülide

Bedir Bedir Bekir

Pınar Ünsal Leyla

Aslı Mavitan Mayda

Yaprak Medine Beren

Buse Sinem İren Meral

Duygu Şen Ece

İdeal Beran Kotan Aydın

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