Menajerimi Ara 9. bölüm fragmanı! Dicle hakkında gerçek ortaya çıkıyor

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Menajerimi Ara 9. yeni bölümüyle 18 Ekim Pazar günü saat 20:00'da STAR TV'de...

MENAJERİMİ ARA 9. BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ajansın başına Mayda’nın geçmesiyle taşlar yerinden oynar. Dicle işleri yoluna koymak için Mayda’ya Kıraç’la ilişkisini açıklarken her şeyi daha karmaşık hale getireceğinin farkında değildir. Büyük bir etkinlik için hazırlanan Çınar ve Feris karşılaştıkları krizi çözmek için ellerinden geleni yaparlar.