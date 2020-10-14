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14.10.2020 - 09:35 |

Menajerimi Ara 9. bölüm fragmanı! Dicle hakkında gerçek ortaya çıkıyor

Menajerimi Ara 9. bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'nin ilgiyle takip dilen dizisi Menajerimi Ara yeni bölümünde neler olacak merak konusu. Menajerimi Ara 9. yeni bölümünde Dicle'nin babasının kim olduğu ortaya çıkıyor. Ajansta yankılanan bu durum Dicle'yi hangi durumlara sokacak? İşte Menajerimi Ara fragmanı...

Menajerimi Ara 9. bölüm fragmanı! Dicle hakkında gerçek ortaya çıkıyor
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Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Menajerimi Ara 9. yeni bölümüyle 18 Ekim Pazar günü saat 20:00'da STAR TV'de...

MENAJERİMİ ARA 9. BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ajansın başına Mayda’nın geçmesiyle taşlar yerinden oynar. Dicle işleri yoluna koymak için Mayda’ya Kıraç’la ilişkisini açıklarken her şeyi daha karmaşık hale getireceğinin farkında değildir. Büyük bir etkinlik için hazırlanan Çınar ve Feris karşılaştıkları krizi çözmek için ellerinden geleni yaparlar.

 

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