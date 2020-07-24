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24.07.2020 - 13:08 |

‘Menajerimi Ara’ dizisinden ilk kareler

Çok yakında Star TV’de yayınlanmaya başlayacak Ay Yapım’ın uyarlama dizisi ‘Menajerimi Ara’nın çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.

‘Menajerimi Ara’ dizisinden ilk kareler
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Ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla masaya yatıran, dünyada yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören ‘Call My Agent’ isimli dizi Ay Yapım’ın yapımcılığında ‘Menajerimi Ara’ ismiyle Türkiye’ye uyarlanıyor. Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu, kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı.

İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıkların altında gizlenen ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yaşandığı oyuncular ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini anlatan dizi çok yakında Star TV’de başlıyor.

‘Menajerimi Ara’ dizisinden ilk kareler

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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