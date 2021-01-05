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05.01.2021 - 10:16 |

Merve Çağıran'dan İsmail Hacıoğlu paylaşımı: Tatlı bela

Merve Çağıran, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Merve Çağıran'dan İsmail Hacıoğlu paylaşımı: Tatlı bela
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Merve Çağıran, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki'yle geçtiğimiz aylarda boşanan İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşıyor.

"2020'NİN TEK TATLI BELASI"
Birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisi ile çekilen karesini Instagram hesabından, "2020'nin tek tatlı belası" notuyla yayınladı.

Yeni yılı sevgilisiyle karşılayan 28 yaşındaki oyuncunun kalp emojileri ile yaptığı paylaşım, takipçilerinden 120 bin beğeni aldı.

Merve Çağırandan İsmail Hacıoğlu paylaşımı: Tatlı bela

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