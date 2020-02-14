Merve Özbey: Evlendim bitanesi!

Kenan Koçak ile geçtiğimiz günlerde evlenen Merve Özbey, ‘Yaş Hikayesi’ şarkısını seslendirirken, ”Bu şarkım hep başkalarının düğününde çalındı. Kendi düğünümde söyledim bu sefer. ‘Evlendim bitanesi,evliyim artık bitanesi’ cümlelerini kendim için kurdum” dedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Özbey’i, eşi Kenan Koçak,en ön sıralardan izledi.