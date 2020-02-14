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14.02.2020 - 16:10 |

Merve Özbey: Evlendim bitanesi!

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren şarkıcı Merve Özbey, önceki gece İstMarina Jolly Joker'de hayranlarıyla buluştu. Düğünden sonra ilk konserini veren Özbey, dillere dolanan şarkılarını söyleyerek sevenlerinden tam not aldı.

Merve Özbey: Evlendim bitanesi!

Kenan Koçak ile geçtiğimiz günlerde evlenen Merve Özbey, ‘Yaş Hikayesi’ şarkısını seslendirirken, ”Bu şarkım hep başkalarının düğününde çalındı. Kendi düğünümde söyledim bu sefer. ‘Evlendim bitanesi,evliyim artık bitanesi’ cümlelerini kendim için kurdum” dedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Özbey’i, eşi Kenan Koçak,en ön sıralardan izledi.

14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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