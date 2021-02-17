Merve Özbey'in yeni marka heyecanı

Merve Özbey, Instagram hesabından paylaştığı kareye, "Heyecanımı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Biz beş kız uzun süre çalıştık. 'Yapabilir miyim?' diye her aklıma geldiğinde içimdeki güce inanıp, ittim kendimi. Her defasında da söyledim bir anne adayı olarak nelere ihtiyacımız olabileceğini kendimde deneyip gördüm. Önceliğimiz anne ve anne adaylarını mutlu etmekti. Tek tek inceledik, baktım. Ben yaptığımız işten çok memnunum. 4 Mart'ta satıştayız" mesajını yazdı.

ÜNLÜLERDEN DESTEK

Gülden ve Yasemin Sakallıoğlu gibi ünlü isimler de 40 binin üzerinde beğeni alan paylaşımın altına yazdıkları yorumlarla Merve Özbey'e destek oldu.