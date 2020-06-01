Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi filmi başrol oyuncuları kimler, film ne zaman kaç yılında çekildi?

Mirasyedi filmi bugün ilk kez televizyonda yayınlanacak. Eray Koçak’ın yönetmenliğini yaptığı filmde pek çok ünlü oyuncu rol alıyor. Bugün ekranlara gelecek filmin konusu ve oyuncuları ise araştırılmaya başlandı. Peki Mirasyedi konusu nedir, oyuncuları kimler?

MİRASYEDİ KONUSU NEDİR?

Gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.

MİRASYEDİ OYUNCULARI

Ekin Mert Daymaz

Fulya Zenginer

Nevra Serezli

Nail Kırmızıgül