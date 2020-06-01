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01.06.2020 - 19:20 |

Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi filmi başrol oyuncuları kimler, film ne zaman kaç yılında çekildi?

Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer ve Nevra Serezli'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Mirasyedi filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranında izleyicilerle buluşacak. 2019 yapımı filmin konusu ise merak ediliyor. Peki Mirasyedi konusu nedir? İşte oyuncuları...

Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi filmi başrol oyuncuları kimler, film ne zaman kaç yılında çekildi?
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Mirasyedi filmi bugün ilk kez televizyonda yayınlanacak. Eray Koçak’ın yönetmenliğini yaptığı filmde pek çok ünlü oyuncu rol alıyor. Bugün ekranlara gelecek filmin konusu ve oyuncuları ise araştırılmaya başlandı. Peki Mirasyedi konusu nedir, oyuncuları kimler?

MİRASYEDİ KONUSU NEDİR?

Gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.

MİRASYEDİ OYUNCULARI

Ekin Mert Daymaz

Fulya Zenginer

Nevra Serezli

Nail Kırmızıgül

 

 

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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