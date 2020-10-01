Mucize Doktor Ferda karakteri Seda Bakan kimdir? Seda Bakan'ın eşi kim, boyu ve yaşı kaç, filmleri - dizileri neler?

FOX TV'nin sevilerek izlenilen dizisi Mucize Doktor dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna bir isim daha eklendi. Seda Bakan, Mucize Doktor'da Adil hocanın kızı Ferda'ya hayat verecek. Peki Seda Bakan kimdir, kaç yaşında? Seda Bakan'ın eşi kim, boyu ve yaşı kaç, filmleri - dizileri neler?

MUCİZE DOKTOR FERDA KİMDİR?

Ferda karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Seda Bakan, dizinin 30. bölümünden itibaren FOX'ta olacak. Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

SEDA BAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Ekim 1985'de Gebze'de doğan Seda Bakan oyuncu. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.

Tv8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.

SEDA BAKAN'IN EŞİ KİMDİR?

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.

SEDA BAKAN FİLMLERİ - DİZİLERİ

Mucize Doktor (2020) (Ferda)

Öldür Beni Sevgilim (2018)

Arif V 216 (2018) (Pembe Şeker/Alev)

Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)

Kara Bela (2015) (Burcu)[4]

Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)

Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)

Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)

Şen Yuva (2010) (Oya)

Umut (2009) (Meryem)

Geniş Aile (2009) (Esma)

Makber (2009) (Güneş)

Adanalı (2008-2009) (Başak)

Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)

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